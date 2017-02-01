Dulles Uluslararası Havalimanı'nda "Vize Yasağı" Protestosu

ABD'de başkent Washington'ın en önemli havalimanı olan Dulles Uluslararası Havalimanı'nda toplanan çok sayıda gösterici, Başkan Donald Trump'ın 7 ülkeye getirdiği vize yasağını protesto etti.



Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirdiği vize yasağına ilişkin protestolar ve yasağın yankıları devam ediyor.



Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali'den gelenlere 3 ay boyunca ülkenin kapılarını kapatan Trump'ın kararını protesto eden 100 civarındaki protestocu, Dulles'ın dış hatlar geliş terminalinde bir araya geldi.



Öğle saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan kalabalık, ellerinde "Yasağa hayır, duvara hayır", "Herkese adalet" ve "Göçmenler hoş geldiniz" pankartları taşıyarak, zaman zaman sloganlar attı. Amerikalı Müslümanlar kadar diğer dinlere mensup Amerikan vatandaşlarının da destek verdiği protesto, ilerleyen saatlere kadar devam etti.



Gönüllü avukatlar hizmet veriyor



Başkent Bölgesi Göçmen Hakları (CAIR) avukatı Michael Lukens, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü olarak hizmet verdiklerini ve havalimanında gözaltına alınan kimse olursa hukuki destek sağladıklarını anlattı.



Birkaç hafta, hatta ay boyunca havalimanına gelmeye devam edeceklerini ve konunun yakından takipçisi olacaklarını kaydeden Lukens, kamuoyunda oluşan hassasiyetin ABD'ye gelen tüm ziyaretçiler için önemli olduğunu vurguladı.



ABD Başkanı Trump'ın geçen cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile 7 ülkeden gelenlere 3 aylık giriş yasağı getirilmiş, kamuoyunda vize yasağı "Müslümanlara karşı alınan bir karar" olarak değerlendirilmişti.



Beyaz Saray yönetimi, vize yasağının Müslümanlara veya seyahat özgürlüğüne karşı alınmış bir karar olmadığını, sadece katı güvenlik prosedürlerini kapsadığını savunuyor.