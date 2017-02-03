Dul Maaşını Dolandırıcıya Kaptırdı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde dul maaşını bankadan çeken 70 yaşındaki Kamile Karakoyun dolandırıcının oyununa geldi. Yaşlı kadının elinden 1800 lirasını alarak sayan kişi, tırnakçılık yöntemi ile 400 lirasını çaldı.



Olay, Kuzey Mahallesi'nde bir bankanın önünde yaşandı. Vefat eden öğretmen eşinden kalan bin 800 TL dul maaşını bankadan çeken Kamile Karakoyun yürüyerek evine doğru giderken yanına bir genç yanaştı. Yaşlı kadına, "Biraz ileride bir adam parasını kaybetti diye karısını dövüyor. Paran tam mı sayabilir misin?" diye sordu. Kamile Karakoyun bankadan çektiği paranın bin 800 lira olduğunu söyleyerek, gence paraları vererek saymasını istedi. Parayı Kamile Karakoyun'un gözü önünde saydıktan sonra teslim eden genç, hızla uzaklaştı. Şüphelenen Kamile Kakakoyun yeniden parayı saydığında 400 lira eksik olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp polis merkezine gitti.



Polis tırnakçılık yöntemiyle parayı alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



- Kocaeli