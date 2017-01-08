Dükkanının Kapısını Kedilere Açtı

Kırtasiyeci Selçuk Bayal, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşam mücadelesi veren sahipsiz kedileri dükkanında barındırıyor.



Bayal, Eyüp'teki iş yerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede birkaç gönüllüyle soğuk havada kedilere bakmaya çalıştıklarını söyledi.



Havaların soğuk olduğunu belirten Bayal, "Soğuk olunca içeriye sığınıyorlar. Sıcak havalarda zaten isteseniz de bu hayvanlar içeride durmaz. Çevrede bulunan tek dükkan da biziz." diye konuştu.



Bayal, çevreden değişik tepkiler aldığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu hayvanlar bize Allah'ın emanet ettiği canlılar. Elimizden geldiğince bakıyoruz. Kış gününü atlatmaya çalışıyoruz. Müşteriler 'burada kedinin ne işi var' diyor. Mahalleli rahatsız olmuş bunlardan. Beni şikayet edeceklerini söyleyince ben de dükkanımın camına 'kedilerden rahatsız olanlar buradan alışveriş yapmasın' diye yazı astım. Bundan sıkıntı duyulacak bir durum da yok."



İnsanların mutlu olması gerektiğini aktaran Bayal, "Bu soğuk günde, biz bakmazsak kim bakacak? Bazı kişiler, 'bu hayvanlar soğuğa dayanıklı' diyor. Bu hayvanlar asla soğuğa dayanıklı değiller. Yemek, su bulamazsa ölüyorlar." ifadelerini kullandı.



Bayal, sahipsiz kediler için ellerinden geleni yapacağını vurgulayan Bayal, "Isıtıcının önüne koyduk onları, yemeklerini veriyorum. Hayvanlara da insanlara da kapımız açık ama biraz vicdanlı olsunlar. Biz burada kimseye rahatsızlık vermiyoruz. İnsanlar, kendi çocuklarını nasıl canları gibi görüyorlarsa, bu hayvanları da canları gibi görsünler."şeklinde konuştu.