'Dük' ve 'Çapkın' uyuşturucuya geçit vermedi

2 ayrı operasyonda 3 kilo metamfetamin ile 2 kilo 575 gram esrar ele geçirildi



ERZURUM - Erzurum polisinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 3 kilo metamfetamin ile 2 kilo 575 gram esrar ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Birince operasyonda batı illerine sevk edilmeye çalışılan bir tırın zulasına gizlenmiş vaziyette 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği 'Dük' uyuşturucunun gizlendiği zulayı tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci operasyonda ise uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları öğrenilen şüpheli iki araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeği 'Çapkın' marifetiyle yapılan aramada 2 kilo 575 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.