Duisburg'daki Kermeste Türk Mutfağına Yoğun İlgi

- Almanya'nın Duisburg şehrinde düzenlenen bir kermeste satışa sunulan Türk yemekler ziyaretçilerden tam puan aldı.



Duisburg şehrinde bulunan DİTİB Merkez Cami Derneği, maddi gelir amaçlı kermes düzenledi.15 Nisan'da başlayan ve 23 Nisan'da sona erecek olan kermes, Duisbug ve çevresinde yaşayan vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Türk lezzetlerinin satışa sunulduğu kermeste aralarında Almanların da bulunduğu ziyaretçiler, Adana kebap, künefe, Erzurum cağ kebabı ve cami derneğin kadın kolları tarafından çadırda hazırlanan lahmacun sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. Tavada pişirilen hamsi de, aynı şekilde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kermese akın eden vatandaşlar satın aldıkları yiyecekleri, cami bahçesinde kurulan masalarda oturup yiyip ve hoşça vakit geçirme imkanı buluyor. Kermes ziyaretçileri, yaptıkları alış verişlerle cami derneğine maddi katkı sağlıyor.



Görüntü dökümü



-camiden görüntüler



-kermes alanında stantlar



-adana kebap, hamsi ve künefe yapılışından detaylar



-kadınlar lahmacun yaparken - Elcivan