Düğününüze Twitter ile hazırlanın

Sevdikleriyle yeni bir hayata "merhaba" demek isteyen gelinlerin en güzel gelinlikleri seçmek için başvurdukları adres ise Twitter…

Birbirinden farklı gelinlik markası ve internet sitesi, Twitter adreslerinde hem estetik fotoğraflarla gelinlikleri tanıtırken hem de bu gelinlikleri giyenlerin fotoğraflarını koyarak takipçileriyle sıcak bir iletişim kuruyor. İşte "evet" diyeceğiniz o hiç unutamayacağınız günde en güzel kişi olmak için takip etmeniz gereken hesaplardan bazıları:

