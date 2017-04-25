Düğününe Üç Ay Kala Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta öğretmen baba ve hemşire emeklisi annenin iki çocuğundan biri olan 31 yaşındaki Çağrı Yavuz, düğününe 3 ay kala hayatını kaybetti. Nişanlısı Ceren Çetin ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.



Zonguldak'ta sınıf öğretmenliği yapan Necati Yavuz ile hemşire emeklisi Münevver Yavuz'un iki çocuğundan büyüğü olan 31 yaşındaki Çağrı Yavuz, Ankara'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Geçen 23 Nisan günü nişanlısı Çağrı Yavuz'dan haber alamayan Ceren Çetin, babası ile birlikte Yavuz'un yalnız yaşadığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine gitti. Yavuz'un yaşadığı dairenin kapısı polis eşliğinde açıldı. Yavuz'un yerde baygın halde yattığını fark eden nişanlısı Ceren Çetin ve beraberindekiler durumu 112'ye haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çağrı Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Çağrı Yavuz'un cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'a gönderildi. Çağrı Yavuz'un Ankara'da özel bir firmada çalıştığı öğrenildi. Yavuz'un kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucunun ardından belli olacak.



Düğününe üç ay vardı



Baba Necati Yavuz, cenaze namazının kılındığı Kozlu Aziziye Camii önünde taziyeleri kabul etti. Öğretmen arkadaşları da baba Necati Yavuz'u acı gününde yalnız bırakmadı. Oğlu Çağrı ve nişanlısı Ceren'in düğün hazırlıkları içerisinde olduğunu anlatan baba Necati Yavuz, düğün tarihini bile aldıklarını ifade etti.



23 Temmuz 2017 günü yapılması planlanan düğün öncesi yaşanan büyük acı nişanlı Ceren Çetin'i derinden yaraladı. Çetin, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Ceren Çetin cenaze aracına konulan nişanlısının tabutuna son kez dokundu.



Çağrı Yavuz'un cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK