Düğününe 3 Ay Kala Ölen Genç Defnedildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikamet eden ve düğününe üç ay kala yaşamını yitiren gencin cenazesi memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.



Ankara'da yaşamını yitiren Çağrı Yavuz'un cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kozlu Aziziye Camisi'ne getirildi.



Burada kılınan cenaze namazının ardından Yavuz'un cenazesi, Kozlu mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine, Çağrı Yavuz'un ailesi ve yakınları katıldı.



Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz'un nişanlısı Ceren Çetin'i arkadaşları sakinleştirilmeye çalıştı.