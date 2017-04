Düğünler Yeniden Başladı, Çeyizlik Ürünlere İlgi Arttı

Muş Malazgirt ilçesinde uzun geçen kış mevsimin ardından, havaların ısınmasıyla ilçede çeyiz ve düğün hazırlıkları da başladı.



Dünya evine girmek için kış ayının bitişini bekleyen çiftler, düğün mevsiminin başlamasıyla birlikte çeyizlik eşya satıcılarının yolunu tutmaya başladı. El yapımı çeyizlik ürünlerin satışa sunulduğu ilçede Malazgirtli ev hanımlarının da yüzünü güldürdü. 20 yıldır kendi el emeğiyle ürettiği çeyizliklerin satışını yaptığını ifade eden Nurten Alkan, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte işler yoğunlaştı. Daha önceden özel olarak sipariş verenlerin yanı sıra iş yerimizde de gelip çeyizlik bakanlar oluyor. İşlerimizin açılmasından dolayı memnunuz" diye konuştu.



"Her türlü çeyizlik ürünleri ilçemizde bulmak mümkün"



Satışa sundukları el emeği, göz nuru ürünlerin tamamını elde hazırladıklarını söyleyen Alkan, "İğne oyaları, havlu kenarı oyaları, pike, kanaviçe, çeyizlik nevresim, mevlit örtüleri, çember oyaları, tel kırma, masa örtüleri, vitrin örtüleri gibi her evlenecek kızın çeyizinde bulunması gereken geleneksel eşyaları elde hazırlıyoruz. Oldukça meşakkatli bir iş olmasına karşın düğün sezonunda emeğimizin karşılığını alıyoruz. Ayrıca okullarımıza nevresim ve çarşaf dikebiliriz. Yeter ki okullarımızdan istek olsun. Burada ilçemizde her türlü el emeği göz nuru ürünleri yapma imkanımız var. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz burada her istedikleri çeyizlik sipariş ürünleri yaptığımız için başka il ve ilçelere gitmesinler. İlçemizde çok sanatkar insanlar var. ve emin olun sizin istediğiniz her türlü çeyizlik ürünleri yapabilirler"dedi - MUŞ