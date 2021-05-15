Düğünler ne zaman açılıyor? Düğünler ne zaman başlayacak 2021? 17 Mayıs sonrası düğünler serbest mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katıldı. Burada Tam kapanma devam edecek mi? Düğünler ne zaman açılıyor? Düğünler ne zaman başlayacak 2021? 17 Mayıs sonrası düğünler serbest mi? 17 Mayıs sonrası tam kapanma devam edecek mi? sorularına yanıt verdi. Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katıldı. Burada Tam kapanma devam edecek mi? Düğünler ne zaman açılıyor? Düğünler ne zaman başlayacak 2021? 17 Mayıs sonrası düğünler serbest mi? 17 Mayıs sonrası tam kapanma devam edecek mi? sorularına yanıt verdi. Detaylar haberimizde.

TAM KAPANMA DEVAM EDECEK Mİ?

Türkiye, 17 Mayıs'ta tam kapanmadan çıkmayı beklerken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kademeli normalleşme kararları için Kabine toplantısına çevrildi. Kulislerden alınan bilgilere göre, ilk aşamada sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de başlayacak, cumartesi günleriyse kısıtlama olmayacak. Esnafın ise bazı önlemlere uyarak açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs sabahı sona erecek tam kapanma sonrası uygulanacak normalleşme takviminin Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası açıklanacağını söyledi.

17 MAYIS SONRASI DÜŞÜNÜLEN NORMALLEŞME PLANI

Eğitim için kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.

Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.

Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.