Düğünler ertelendi mi? Düğün salonları ne zaman açılacak 2021?
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Düğünler ertelendi mi? Düğün salonları ne zaman açılacak 2021?

Düğünler ertelendi mi? Düğün salonları ne zaman açılacak 2021?
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29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçildi. Peki, Düğünler ertelendi mi? Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Düğünler ne zaman yapılacak?

29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçildi. Peki, Düğünler ertelendi mi? Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Düğünler ne zaman yapılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme sürecinde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

DÜĞÜNLER ERTELENDİ Mİ?

Düğün salonları koronavirüs mücadele kapsamında düğün salonları kapalı. Evlenmek isteyen çiftler için sadece nikah şahitleri bu süreçte yer alabilecek. Daha önce bulunan belli sayıdaki kontenjan kaldırıldı.

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