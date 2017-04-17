Düğüne Giden Minibüs Orta Refüje Çarptı; 9 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Alınan bilgilere göre; İstanbul'dan Denizli'ye düğün için gidenleri taşıyan Osman G. yönetimindeki 20 B 4785 plakalı minibüs, Pazaryeri yol kavşağını geçtikten kısa bir süre sonra Karaköy yol kavşağını ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü dahil 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük'ten gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.



Jandarma ve bölge trafik ekipleri kazanın yaşandığı yerde geniş çaplı önlemler alırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - BİLECİK