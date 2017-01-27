Düğüne Giden Ailenin Otomobili Devrildi: 4 Ölü, 1 Yaralı

Akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde Diyarbakır'dan Mersin'deki yakınlarının düğününe giden ailenin içerisinde bulunduğu Burhan Ataş (41) yönetimindeki otomobil, kar yağışı sonrası oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada hurdaya dönen otomobildeki Büşra Ataş (19) olay yerinde, sürücü Burhan Akaş ile Sabiha (43) ve Zeynep (17) Ataş da kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için morga konuldu.