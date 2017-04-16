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Düğünden Önce Sandık Başına Gittiler
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Düğünden Önce Sandık Başına Gittiler

Çorum'da, düğün tarihleri halk oylamasıyla aynı güne denk gelen çift, düğünlerini oy kullandıktan sonra yaptı.

Düğünden Önce Sandık Başına Gittiler

Çorum'da, düğün tarihleri halk oylamasıyla aynı güne denk gelen çift, düğünlerini oy kullandıktan sonra yaptı

Kaynak: Dunya.com

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Çorum, Sandık