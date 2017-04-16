Düğünden Önce Sandık Başına Gittiler
Çorum'da, düğün tarihleri halk oylamasıyla aynı güne denk gelen çift, düğünlerini oy kullandıktan sonra yaptı.
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