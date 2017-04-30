Düğünden Dönüş Yolunda Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, bir traktöre çarpıp takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Kırsal kesimdeki Işıklı Mahallesi'ndeki bir düğünden, Tire'deki evlerine dönmek üzere ailesiyle yola çıkan 40 yaşındaki Bekir Dağdelen yönetimindeki 09 NJ 291 plakalı kamyonet, dün saat 23.30 sıralarında Tire Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında, aynı yöne giden 67 yaşındaki Halil Kaygısız yönetimindeki 35 T 1514 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çift kabinli pick-up kamyonet takla atarak yaklaşık 150 metre ilerde durabildi. Kamyonet sürücüsü Bekir Dağdelen, yanındaki eşi Hülya Dağdelen, çocukları 16 yaşındaki Kaan Dağdelen ve 14 yaşındaki Aylin Dağledelen ile annesi 61 yaşındaki Bahriye Dağdelen yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır yaralılardan Hülya Dağdelen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı atlatan traktör sürücüsü Halil Kaygısız'ı gözaltına alan polis, soruşturma başlattı. - İzmir