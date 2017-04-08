Düğün Yolunda Traktör Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manavgat'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Sırtköy Mahallesi yakınlarında Mustafa Korkmaz'ın (78) kullandığı 07 JF 390 plakalı traktör, virajda yol kenarındaki kayalara çarparak devrildi.



Kazada, traktörün altında kalan sürücü Korkmaz hayatını kaybederken, araçtaki eşi Ümmügülsüm Korkmaz, kızı Gülsüm Korkmaz, baldızı Makbule Çetin ve baldızının kızı Sema Çetin yaralandı.



Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.



Korkmaz'ın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Mustafa Korkmaz ve yakınlarının, Sırtköy Mahallesi'ndeki evlerinden Yaylaalan Mahallesi'ndeki bir yakınlarının düğününe gitmek üzere traktörle yola çıktığı öğrenildi.