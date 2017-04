Düğün Sezonu Açıldı, Balayı Planları Başlasın!

SANTORİNİ

Santorini balayı için Yunan Adaları arasında dünyaca üne kavuşmuş yerlerden birisi. Dünyada günbatımı manzarası açısından en güzel yerlerden biri olan Santorini, romantik bir balayı tatili için en doğru tercih oluyor. Beyaz boyalı evler, renkli, sıcacık sokakları ile dikkat çeken Santorini, yıl daha da değerli hale geliyor. Adadaki volkanik Perissa ve Kamari kumsalları oldukça popüler ve bu adada gün batımını izlemek oldukça keyifli oluyor. Santorini'de balayı için iyi hizmet sunan çok sayıda otel bulunuyor.

BALİ

Endonezya'nın en bilinen adalarından olan Bali, çoğunluğu Hindu inancına sahip ada, 20 bin tapınağı ile, Tanrıların Adası olarak da biliniyor. Bali kusursuz denizi , şahane plajları ve kumuyla birlikte vazgeçilmez bir balayı noktası oluyor. Doğanın tüm güzelliklerini hiç sakınmadan ortalığa saçtığı, gezilecek, görülecek çok sayıda yerin olduğu bu adada havuzlu bir villa kiralayabilir ya da geleneksel ve yerel olarak dizayn edilmiş otelleri tercih edebilirsiniz.

KIBRIS

Deniz, kum, güneş… İşte hepsini Kıbrısta bulabilirsiniz. Eğer yollarda zaman kaybetmek istemiyorum, vize bizim için dert, çok yorulduk ayaklarımızı uzatıp dinlenmek istiyorum diyorsanız Kıbrıs muhteşem otelleri, sahilleri ve güneşiyle balayınız için en doğru tercih.

ANTALYA

Türkiye'nin nüfusu en kalabalık şehirlerden biri olan Antalya, sonbahar aylarının sonuna kadar süren ılıman iklimiyle her kesimden insanın ve balayı çiftlerinin tatil merkezlerinden biri. Sapsarı uzun kumsalları, sıcak deniz suyu ve turizm etkinlikleriyle göz önünde olan şehir, yerli yabancı her yaştan insanın, ailelerin ve çiftlerin favori şehirlerinden. Birçok medeniyete ev sahipliği yağmış olan bu güzel Akdeniz şehri, arka sırada Toros Dağları ve önünde masmavi Akdeniz suları ile eşsiz bir konuma sahip. Ünlü Kleopatra Plajı, Karain Mağarası ve daha nice önemli noktalar Antalya il sınırları içinde yer alıyor. Turistik tesis açısından hemen her bütçeye hitap etmesi ve şehirle iç içe olan doğallığı her daim ziyaretçi topluyor.

ASSOS

Türkiye'de ucuz ve güzel tatil beldelerinin başında yer alan Assos, yeni evli çiftlerin ideal balayı mekânlarından bir tanesi. , Çanakkale'de yer alan eski bir antik şehir Assos, tarihi evleri ile romantik bir balayı için tercih edilebilecek yerler arasında yer alıyor. Güneş, deniz ve tarihin yeni evli çiftlere eşlik edeceği bu tatil son derece ucuza mal oluyor. Assos'ta her bütçeye uygun pansiyon ve oteller bulunuyor. Assos'ta serin Ege denizinde yüzüp, antik çağlardan kalan Behramkale Köprüsü, Hüdavendigar Camii ve Athena Tapınağı'nı ziyaret edebilirsiniz.