Toprak Sahne Tiyatrosu "Düğün Şarkısı" adlı oyunu ile İstanbul'da!



Bu bir haykırıştır. Tek başına bir kadın. Bir otel odasında düğününe hazırlanıyor. Kocasını anlatıyor yalnız kalabalığına. Geçmişe gidiyor. Hatıralar canlanıyor gözünde. Kadın mağrur. Kadın belki sarhoş, fakat kadın asla alkolik değil. Bu bir dramdır. Genç bir kadın. Tiyatro okuyor ve evlilik hazırlığı yapıyor.. Kadın hep naif. Kadın hep hayal dolu, fakat kadın asla hayalperest değil. Düğününe sayılı saatler kala bir otel odasında hazırlık yapan kadın, geçmişi ile geleceği arasında hesaplaşmasını kendiyle yapıyor. Biz izleyiciler ise onun heyecanına ve hayatının hesaplaşmasına tanıklık edeceğiz. Civan Canova'nın yazdığı Devlet Tiyatrosu sanatçısı Burcu Aksakal'ın yönettiği bu tek kişilik oyunda İlknur Bayzit Çatal rol alıyor.



"İyi geceler bayanlar ve baylar. Geceniz hayrolsun! "



Yazan: Civan Canova



Yöneten: Burcu Aksakal



Teknik Ekip: Onur Çatal



Oynayan: İlknur Bayzit Çatal