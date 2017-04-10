Düğün Salonuna Sahte Içki Baskını

İstanbul Başakşehir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş bir düğün salonuna baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda il geneline dağıtıma hazırlanan binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yabancı uyruklu şahısların sahte içki üretimi yaptığı ihbarı alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Başakşehir'de baskın yapılan düğün salonunun sahte içki imalathanesi dönüştürüldüğünü tespit etti. Baskınlarda toplamda 3 adet özel dizayn edilmiş damıtma kazanı ve tertibatı, bin litre şişelenmeye hazır sahte rakı, bin litre etil alkol, 356 litre sahte votka, şişelenmiş 289 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 200 adet sahte bandrol, 7 bin adet sahte kapak ve binlerce sahte etiket ele geçirildi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alındı.



(İHA)