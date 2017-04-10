Düğün Salonunda Binlerce Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri, Başakşehir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş bir düğün salonuna baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda il geneline dağıtıma hazırlanan binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın operasyonu kameralara saniye saniye yansıdı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yabancı uyruklu şahısların sahte içki üretimi yaptığı ihbarı alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

BİNLERCE LİTRE SAHTE ALKOL

Ekipler, Başakşehir'de baskın yapılan düğün salonunun sahte içki imalathanesi dönüştürüldüğünü tespit etti. Baskınlarda toplamda 3 adet özel dizayn edilmiş damıtma kazanı ve tertibatı, bin litre şişelenmeye hazır sahte rakı, bin litre etil alkol, 356 litre sahte votka, şişelenmiş 289 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 200 adet sahte bandrol, 7 bin adet sahte kapak ve binlerce sahte etiket ele geçirildi.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alındı.