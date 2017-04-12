Düğün Magandası Tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.



Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Pınarlı Mahallesi'nde yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünde bayrak dikme merasiminde havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 33 yaşındaki Hüseyin Merter ağır yaralandı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Merter, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası incelemelerde bulunan Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir şahsın tüfekle havaya 4 el ateş ettiğini belirlerken, aynı şahsın tüfekte kalan son fişeği kazara ateş etmesi sonucu Merter'i yaraladığı belirlendi. Yapılan araştırma sonucunda olay günü ele geçirilen av tüfeğinden yola çıkan jandarma ekipleri A.O.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.O., adli makamlarca tutuklanarak Ödemiş Kapalı Cezaevine gönderildi. - İZMİR