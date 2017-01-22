Düğün Magandaları Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da iki farklı düğünde yaşanan maganda dehşetinde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre ilk olay, Şanlıurfa'nın Uğurlu kırsal mahallesinde yaşandı. Akraba olan ve tek düğünle evlenen İsmail Erkan, Abdullah Erkan ve Yusuf Erkan'ın düğününde halay çekildiği sırada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 3 kız yaralandı. Özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına kaldırılan ve yaşları 12 ile 16 arasında değişen Vatha Çiftçi, Hacer Koral ve Türken Alpak, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının değişik yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 3 kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, pompalı tüfeği ateşleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Suruç'ta da maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı



Bir maganda dehşeti de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Suruç'a bağlı Yatırtepe kırsal mahallesinde bir düğüne katılan kız kardeşler Meral ve Dilan Yiğit, kız evinden gelinin alındığı sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi oldu. Ağır yaralanan kız kardeşler, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dilan Yiğit (17) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ablası Meral'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri inceleme başlatırken, Dilan Yiğit'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA