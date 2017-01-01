Düğün Hazırlığındaki Gençten Geriye Nişan Fotoğrafları Kaldı

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in yılbaşı akşamında nişanlısıyla birlikte gece kulübüne gitmişti. Ancak terör evlilik hazırlığı yapan çifti eğlendikleri mekanda yakaladı. Saldırıda Mustafa Sezgin Seymen hayatını kaybetti.

NİŞAN FOTOĞRAFLARI GERİDE KALDI

Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen'den ise geriye nişan fotoğrafları kaldı.

NİŞANLISIYLA BİRLİKTE EĞLENMEYE GİTMİŞTİ

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in 21 Mayıs'ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen'in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.