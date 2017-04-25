Düğün Estetiği mi Dediniz?

ALTI AY ÖNCE YAPTIRILABİLECEKLER

ALİDYA: Mezoterapi ile bölgesel estetik etkili bir uygulama. Yağ yakıcı, vücuttan su atıcı, bağ dokusunu kuvvetlendirici ve selülit giderici maddeler, çok ince iğnelerle derinin orta tabakalarına veya gerekirse doğrudan yağ tabakasının içine enjekte edilerek bölgesel estetik sağlanıyor.

SAÇ EKİMİNDE PERKUTAN DÖNEMİ: Saç ekiminde önemli avantajlar sağlayan yenilikçi Perkutan Tekniği, Amerika'dan sonra sağlıklı güzelliğin adresi Estethica farkıyla Türkiye'de yapılıyor. Özellikle risk almayı sevmeyen ve kaliteli sonuç almak isteyen kişilerin saç, bıyık, sakal ve kaş ekiminde de tercih ettiği bir yöntem perkutan tekniği. Saçlarınıza en doğru açıların verilebildiği, en yoğun saç sıklığının sağlanabildiği, en doğal ve başarılı sonuçların elde edildiği, iyileşmenin en hızlı olduğu ve birkaç gün içinde sosyal hayata dönebiliyorsunuz.

DİŞ VE AĞIZ ESTETİĞİ: Bu konuda yapılabilecek çeşitli uygulamalar var. Diş beyazlatma tedavisi, diş renginin açılması için yapılan bir işlem. Hafif ve orta şiddetteki renklenmeler lazer uygulaması , beyazlatılabilirken, ileri derecedeki renklenmelerde ek olarak ev tipi beyazlatma da uygulanabiliyor. Diş etlerinde yapılan estetik uygulamalara "pembe estetik" adı veriliyor. estethica'da pembe estetik uygulamalarında dental lazer kullanılmakta. Lazer tedavisi, lokal anestezi uygulamadan ağrısız ve kanamasız pembe estetik uygulamalarına olanak sağlıyor ve iyileşme süresini kısaltarak istenen sonuca çok daha kısa sürede ulaşılmasına hizmet ediyor. Zirkonyum kaplamalarda zirkonyum altyapılı porselen diş protezleri, ışık geçirgenliği ve şeﬀaflığıyla önemli bir estetik avantaj sağlıyor. Empress ve empress e-max kaplamalar ise doğal dişe en yakın görüntü sağlayan porselen malzemesi olan empress ve empress e-max porselenler, fark yaratan estetik avantajları nedeniyle tercih ediliyor. Ortodontik tedaviyse çarpık veya konumu bozuk olan dişler ile alt ve üst çenenin üst üste gelmemesi gibi problemlerin giderilmesini içeriyor. İmplant uygulamaları: Sağlıklı dişlerin kesilmesine gerek kalmadan, titanyum gibi bir malzemeden üretilmiş vücut dokularına uyumlu yapay diş köklerinin çene kemiğine yerleştirilmesi ile diş eksikliklerinin giderilmesineyse implant uygulama deniyor. Eksik dişlerin yol açtığı estetik problemleri gideriyor.

BURUN ESTETİĞİ: Yüzde ilk olarak göze çarpan burun olduğundan buradaki bir problem de operasyonla düzeltilebiliyor. Operasyon sonrası burnun tam şeklini alması altı ayı bulduğundan, uygulamanın mutlaka düğünden altı ay önce yapılması gerekiyor.

KEPÇE KULAK OPERASYONU: Topuz yaptırmaktan kaçınanlara kepçe kulak operasyonu iyi bir seçenek. Genellikle gelin adayları tarafından tercih edilen saç modeli olan topuz, yüz hatlarının daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Ancak kepçe kulak şikayeti olan gelin adayları topuz yaptırmaktan kaçınabiliyor. Kulak arkasına kesiyle yapılan bir operasyonla, kepçe kulak sorunu ortadan kaldırılabiliyor. Kesi, kulağın arkasında kaldığından belli olmuyor. Ameliyattan 2 gün sonra sargılar açılarak 4 gün saç bandı takılıyor. Yaklaşık 5-6 gün sonra rahatça sokağa çıkılabiliyor.

Bi-ONE: Biyolojik canlanma ve yenilenme ile bölgesel estetik Bi-One uygulaması; dokuların biyolojik olarak canlanmasını ve kendini yenilemesini sağlayarak, çatlakları dolduruyor ve cilt sağlığını artırıyor. Uygulama; çatlakların giderilmesinin yanı sıra, vücutta sıkılaşma ve yüz bölgesinde yaşlanma karşıtı etki oluşturuyor. Hem kadınların hem de erkeklerin faydalanabileceği uygulama, haftada 2-3 kez olmak üzere toplamda 20 seans civarında uygulanıyor.

DÜĞÜNDEN 3-4 AY ÖNCE UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER

OZON SAUNA: Oksijenin gücü ile bölgesel incelme olarak da biliniyor. Sıcak kabin içinde deri yolu ile vücuda oksijen verilme uygulaması. Toksin atıcı, dolaşım düzenleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahip. Ozon sauna ile ısı, derinin 4 - 6 cm altına ulaşarak bir seansta 200 - 450 kalori harcanmasına yol açar ve incelmeye destek olur. Haftada iki kez olmak üzere toplamda 10 - 15 seans uygulama yapılıyor.

SMOOTHSHAPES: Lazer ışınları ile selülit giderme diyebiliriz. Ameliyatsız bir uygulama olup, lazer ışınları ve vakumla çalışıyor. Etkisi yaklaşık 6-12 ay süren bu sistemde, problemli bölgeye göre seans sayısı belirleniyor. Uygulama sonrasında bile, kolajen üretimi devam ederek toparlanma süreci destekleniyor. Karın bölgesi, popo, basen, kalça, üst bacak, sırt ve kollara uygulanabiliyor, bozulan yağ hücrelerinden kurtularak bölgesel estetik sağlanıyor.

KARBON PEELİNG (PST) İLE CİLT İYİLEŞTİRME KÜRÜ: Düğün gününde pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler için karbon peeling uygulaması sıklıkla tercih ediliyor. Bu uygulama ile ciltteki lekeler, büyümüş gözenekler, yağlanma düzensizliği, sarkmalar tedavi edebiliyor. Ağrısız ve enjeksiyonsuz oluşu ayrı bir avantaj sunuyor. Ortalama 30 dakika süren işlem sonrası ciltte hafif bir pembelik dışında yan etki gözlenmiyor. Genellikle hastaların ihtiyacına göre 7-10 gün arayla 5-10 seans uygulanabiliyor. Uygulama sonrasında lekeler giderilmiş, gözenekleri küçülmüş, gerginliği artmış, kırışıklığı azalmış bir cilt ortaya çıkıyor çıkabiliyor.

KİLİT ASKI -İPLE YÜZ GERDİRME: Bu yöntemle daha sıkı bir cilde ulaşmak çok daha kolay. Yaklaşık 45 dakikalık bir işlem olan iple yüz gerdirme işlemi (D lift) ile ameliyata gerek duyulmadan gençleşme sağlanabiliyor. İşlemin tam olarak etkisini gösterebilmesi için düğün tarihinden 2-3 ay önce uygulamanın yapılması gerekiyor. İple yüz germe (D Lift) insan dokusuna uyumlu olan, özel üretilen iplerin ince bir iğne yardımı ile cilt altına yerleştirilmesine dayanan bir uygulama. Lokal anestezi ile uygulama yapma konforu sağlıyor. Uygulandığı bölgede hızlı bir toparlanma etkisi gösteriyor. Hastayı sosyal hayatında tutarak tedavi olanağı sunan yöntem, kadın - erkek tüm hastalarda güvenle kullanılabiliyor.

LAZER LİPOLİZ PLUS İLE BÖLGESEL İNCELME: Düzgün bir fizik için yapılan sıkı diyetlerde kimi zaman elde edilemeyen bel ve basen çevresindeki fazlalıklar için iyi bir alternatif. Bölgesel incelme ve yağ eritmede oldukça etkili bir uygulama. Çok ince bir iğne ile cilt altındaki yağ dokusuna enjekte edilen özel maddeler aracılığıyla, yağ hücre zarlarının geçirgenliğini artırarak yağın dışarı çıkmasını sağıyor. Parçalanan yağ asitleri, lenf sistemi tarafından vücuttan atılıyor. Karın, mide, basen, bacak, diz içi, üst kol, omuz arkası, sırt, bel bölgelerinde incelme sağlayan uygulama; erkekte meme büyümesinin (jinekomasti) giderilmesi için de kullanılabilir. Uygulanacak seans sayısı, bölgenin yağ hacmine göre belirleniyor.

DÜĞÜN TÖRENİNİN HEMEN ÖNCESİNDE YAPILABİLECEK UYGULAMALAR

AQUALYX (İNTRALİPOTERAPİ): Yağların parçalanmasıyla bölgesel estetik İnce ve esnek bir kanül yardımı ile Aqualyx ilacı, yağ dokusunun içine enjekte ediliyor. Lokal anestezi de içerdiği için ağrıya neden olmuyor. Uygulandığı bölgede parçalanan yağlar, vücuttan doğal yollarla atılıyor.

BOTOKS: Botoks, istenmeyen mimiklerin engellenmesinde ve mimikler ya da yaş almayla oluşmaya başlayan çizgilerin oluşmaması, artmaması için yapılıyor. Dolgu ise dudakların daha dolgun görünmesi ya da yanak ve yüzün ihtiyaç duyulan bölgelerine dolgunluk verilmesi amacıyla uygulanabiliyor. Botoks ve dolgu uygulamalarının düğünden en az bir-iki ay öncesinden yapılması doğrusu. İnsan yaşamında iletişimi olumsuz etkileyen aşırı terlemeye de düğün öncesinde çözüm getirilebiliyor. Koltuk altı terlemesi, avuç içi terlemesi ve erkeklerde saçlı deride terleme, düğün öncesi en az 15 gün önce botoks yapılması halinde oldukça azalıyor. Hem gelin hem de damatta makul dozda yapılacak botoks uygulamalarıyla yüz, dinlenmiş ve aydınlık bir ifade kazanıyor. Uygulamanın, düğünden yaklaşık 3-4 hafta önce planlanarak yapılması sonucun doğal olmasını sağlıyor ve yaklaşık 10 dakika süren uygulamanın etkisi 6 ay kadar dayanıyor.

DOLGU: Yüzde hacim kazanılması gereken bölgelere dolgu yapılabiliyor, böylece yüz daha genç görünüyor. Yanak ve elmacık kemiklerinin yeterli dolgunlukta olmadığında, çene ucunun küçük veya geride olduğunda, profilin güzel görülmediğinde uygulamanın düğünden bir ay önce yapılabilir, dolgu ile yaygın göz altı morlukları ve çöküklüğünün de kısmen de olsa azaltılabilir.

IŞILTI DOLGUSU İLE GÖZALTI MORLUKLARINA VEDA EDİN: Mezoterapi ve dolgu tekniklerini birleştiren yeni bir konsept olan ışıltı dolgusu yaklaşık bir yıl etkisini sürdürüyor. Ağrı oluşmuyor, morluk ve şişlik ise çok düşük seviyede yaşanıyor. Uygulamada cildin ışığı yansıtma kapasitesinin artırıldığını ve ilk uygulamadan itibaren ciltte gözle görülür bir ışıltı sağlanıyor. Yüz geneline uygulanan ışıltı dolgusunda aminoasid, antioksidan, vitamin ve mineraller ile cildin dış etkenlere karşı savunması artırılıyor. Yöntem yüzümüzdeki en dikkat çeken yerlerden biri olan göz altı bölgesine de uygulanabilmesiyle fark yaratıyor. Göz altı ile yanak arasında bulunan çöküklükler, oluklar ve göz torbalarının alt kısmı rahat bir şekilde tedavi edilebiliyor. Protein, vitamin, antioksidan ve mineraller ile gözaltı morlukları da belirgin oranda yok oluyor.

CİLT TEDAVİLERİ: Cilt ve cilt altı dokusu 20'li yaşlardan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Düğün öncesi daha canlı, daha gergin, doğal ve parlak bir cilt yapısına sahip olmak için Akne -Leke Tedavisi, Kumlu Peeling, Nem bakımları ve Oksijen Terapi'den oluşan komple bakım kürleri bulunuyor. Cildin ihtiyacı olan bakım ve tedavi türüne göre bir paket uygulanarak gelin ve damat adayları düğün gününde lekesiz, parıldayan bir cilde sahip olabiliyor.



SAÇ BAKIMI: Gelin ve damatların yüzden sonra en çok dikkat çeken bölgesi saçları. Gür, parlayan ve sağlıklı saçlar için kısa sürede sonuç verebilecek farklı tedavi seçenekleri bulunuyor. Saç mezoterapisi ile adaylar düğün gününe hazırlanabiliyor. Saç mezoterapisinde saçlı dokunun 2-3 mm altına inerek, ince uçlu iğneler vasıtasıyla dokunun beslenmesini ve güçlenmesini sağlayacak vitamin, antioksidan ve hastaya özel farklı bileşimler içeren sıvı enjekte ediliyor. Böylece kısa sürede daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olunabiliyor.

LAZER EPİLASYON UNUTULMAMALI: Düğünün hemen öncesinde ya da aylar öncesinden başlanabilecek olan lazer epilasyon güzelliğin önündeki istenmeyen tüyleri yok eden en başarılı yöntem. Gelinler için standart haline gelen bu uygulama, artık erkeklerin de vazgeçilmezi. Özellikle düğün töreni öncesinde istenmeyen detaylarla uğraşmamak için damat adayları 15 dakikada koltuk altı, yanak, kulak çevresi, elmacık ve boyun bölgelerindeki tüylerinden kurtulabiliyor.

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ: Düğün öncesinde özellikle fotoğraflarda daha bütünsel bir görünüme sahip olmak için ameliyatsız burun estetiğine başvuran gelin ve damat adayı sayısı da oldukça fazla. Burun bölgesinin orantısı özellikle fotoğraflarda güzel çıkmak için önemli. Gelin ve damat adayları ameliyat istemedikleri zaman bu uygulamayı tercih edebiliyorlar. Uygulama sonrasında; kısa sürede geçen lokal şişlik, morluk, burun ucunda bazen 15 gün kadar sürebilen kırmızılıklar görülebiliyor. Bu metodun en iyi yanlarından biri de önden deneme şansı buluyor olması. Beğenilmediği takdirde bu dolgu maddesini 2 - 3 gün içinde eritebilen güvenli maddeler de mevcut.