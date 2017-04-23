"Düğümlere Üfleyen Kadınlar" tiyatro oyunu Ece Temelkuran'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Oyun sizi nefes almayı tam bıraktıkları anda tanışmış ve birbirine hiç benzemeyen hikayelerinden arınmaya çalışan, üç annesiz kadının hikayesine tanık olmaya çağııyor. Kendilerini birbirlerinin hikayelerinde fark eden, fark ettikçe birlik olan ve iyileşen bu üç kadının hikayesini kadın olmak, bir ülkede istenmeyen olmak, yalnızlık, inanç gibi olgularla, gidilecek bir yerin kalmadığı, gözyaşı ve kahkahanın birbirine karıştığı zaman diliminde işliyor.





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Oyuncular: Başak Vural, Beste Tunçay, Özden Gököz





Oyunlaştıran: Özge Öztürk





Reji Asistani: Oğul Aşkın





Yöneten: Özge Öztürk



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ruhi Bey Sahnesi



Mekan Adresi : Arjantin Caddesi, Budak Sokak 5/1



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Düğümlere Üfleyen Kadınlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır