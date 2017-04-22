Duende -Türkülerden Aryalara Türk Bestecileri Resitali
Duende, Tura'dan Saygun'a, Sun'dan Ada'ya pek çok usta bestecimizin eserlerini 'Türkülerden Aryalara Türk Bestecileri Resitali'nde Mozarthaus'ta sizler için yorumluyor.
Duende, Tura'dan Saygun'a, Sun'dan Ada'ya pek çok usta bestecimizin eserlerini 'Türkülerden Aryalara Türk Bestecileri Resitali'nde Mozarthaus'ta sizler için yorumluyor. Çağdaş bestecilerimize saygı niteliği taşıyan şan ve piyano resitalinde Duende, klasik batı müziği alanında Türkiye'yi temsil eden birbirinden etkileyici yapıtların yanı sıra kulaklarımızda yer edinmiş halk müziği örneklerinin modern düzenlemelerine de hayat verecek.
2016 yılında düzenlenen Leyla Gencer'i Anma Konseri'nde ilk kez aynı sahneyi paylaşan soprano Canan Özgür ve piyanist Beril Özyazıcı bu birlikteliklerini 'Duende' adı altında devam ettirmeye karar verdiler.
Duende, 'bir sanat eserinin kişide yarattığı açıklanamaz fiziksel veya duygusal etki', 'yoğun bir duygu hali', 'ruhu olma' anlamlarına gelir. Pek çok halk mitinde 'peri' anlamına gelen Duende'yi Federico Garcia Lorca 'herkesin hissettiği fakat hiçbir filozofun açıklayamadığı gizemli güç, dünyanın ruhu, üretilen bir şeye karşı hissedilen tarifi olmayan, yepyeni duygular, bir mucizeye tanık olmanın vereceği ilahi coşku' olarak ifade etmiştir. 'Bütün sanat dalları duende sahibi olabilir, fakat müzik, dans ve şiir yaşayan bir beden tarafından canlandırıldığı için doğal olarak duende ile iç içedir'.
DUENDE
CANAN ÖZGÜR, soprano
BERİL ÖZYAZICI, piyano
Konser Programı:
• Erdal Tuğcular, "Sabahın Seherinde"
• Erdal Tuğcular, "Karahisar Kalesi"
• Sayram Akdil, "Efem"
• Aytekin Albuz, "Çalın Davulları"
• Yalçın Tura, "Menevşe Buldum Derede"
• Yalçın Tura, "Kırmızı Gülün Alı Var"
• Yalçın Tura, "Hasretinle Yandı Gönlüm"
• Ahmet Adnan Saygun,"Horon" (Piyano solo)
• Nazife Güran, "Hayalimdeki Bahçe"
• Nazife Güran, "Yarını Bekleyen Köy"
• Muammer Sun, "Seni Sevdim Diye"
• Yalçın Tura, Şeyh Galib'e Saygı kantatından arya "Aşk Bir Şem'-i İlahidir"
• Selman Ada, Ali Baba ve Kırk Haramiler operasından Nurcihan'ın aryası "Ninni"
• Selman Ada, Aşkı Memnu operasından Firdevs'in aryası "Entrika Arya"
CANAN ÖZGÜR
Soprano Canan Özgür Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan sertifika ve opera yüksek lisans programını tamamladı. Avusturya'da iki kez katıldığı International Summer Academy - University of Music and Performing Arts Vienna'da konserler verdi. İncesaz'ın "Geçsin Günler" adlı albümünde grupla çalıştı. Erasmus programıyla gittiği İtalya'nın Arrigo Boito Konservatuvarı'nın"Aşk İksiri" operasında rol aldı. İstanbul Avrupa Korosu ve Orkestra Prusart'ın Cemi'i Can Deliorman şefliğindeki Karl Jenkins "Stabat Mater" Türkiye prömiyerinde solist olarak sahne aldı. Borusan Müzik Evi, Aya İrini Müzesi, Avusturya Kültür Ofisi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Aksanat, Zorlu Performans Sanatları Merkezi gibi önde gelen sahnelerde performans gösterdi. Üyesi olduğu A Capella Boğaziçi ile yurt içi ve yurt dışında konserler verdi. İstanbul Üniversitesi'nde "Şan Eğitiminde Rezonatör Bölge Kullanımı" yüksek lisans tezi için Prof. Güzin Gürel'le çalıştı. Müzik eğitimi yanında, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve araştırma görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik yüksek lisans programını tamamladı.
Çalıştığı eğitmenler arasında Burçin Savigne, Otilia Maria Radulescu İpek, Regina Schörg, Tobias Cambensy, Birgül Su Ariç, Doç. Şebnem Ünal, Anton Scharinger, Ayşe Sezerman Ünel, Adriana Cicogna, Roberto de Candia (şan) ve Prof. Güzin Gürel (şan pedagojisi) bulunmaktadır.Avrupa Korolar Federasyonu'nu (Europa Cantat) Türkiye'de temsil eden Koro Kültürü Derneği'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve bülten editörüdür. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera sanatta yeterlik programında "Ses Eğitimi ve Performans Kariyerinde İletişim ve Kimlik Yönetimi" tezi için Doç. Şebnem Ünal'la çalışmaktadır. Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde öğretim görevlisidir.
BERİL ÖZYAZICI
1990 yılında İzmir'de doğan Beril Özyazıcı, piyano eğitimine 2000 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Öğr. Gör Seçil Akdil ile başlayıp, çalışmalarını 2008 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra lisans eğitimi için gittiği Belçika Kraliyet Müzik Akademisi "Concervatoire Royal de Mons"da sınıf atlayarak, lisans son sınıfa kabul edilmiştir. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, yüksek lisansa kabul edilen genç sanatçı, piyano çalışmalarına Prof. Dalia Ouziel, oda müziği çalışmalarına ise Prof. Guy Van Wass ile devam edip "Master Spécialisé" bölümünden dereceyle mezun olmuştur.
Bu süre içinde Karl-Heinz Kamerling, Hüseyin Sermet, Roland Krüger, Shelia Arnold, İdil Biret, Vassily Lobanov, Gülsin Onay, Özgür Aydın gibi seçkin piyanist ve pedagoglarla çalışma imkanı bulmuştur.Yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere birçok konserler veren piyanist; Salzburg'da "Mozarteum Summer Akademie", Kapadokya'da "Klasik Keyifler Oda Müziği Festivali", Belçika'da "International Dinant Music Academy", Ayvalık'ta "International Music Academy", Bodrum'da "Gümüşlük Uluslararası Klasik Müzik Festivali", İstanbul'da "Pera Piyano Festivali" ve Gaziantep'de "Piyano Şenlikleri" gibi festivallere katılıp, konserler vermiştir. Oda müziği ve solo konserler veren sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta ve aynı kurumda Doktora çalışmalarını Prof. Eser Bilgeman Şakir ile sürdürmektedir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Mozarthaus Sanat ve Konser Evi
Mekan Adresi : Nilgün Sokak, 14/2
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Duende -Türkülerden Aryalara Türk Bestecileri Resitali
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır