Düdüklüde Kıymalı Bamya' Adlı Tiyatro Oyunu Kartal'da Sahnelendi

Kartal Belediyesi tarafından Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.



'Düdüklüde Kıymalı Bamya' adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Atölye Sanat Tiyatrosu tarafından Kartal Hürriyet Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Trajikomik öğelerin yer aldığı ve zaman zaman seyircilerin kahkahalara boğulduğu oyun, Kartallıların ilgisini çekti. Mehmet Baydur tarafından yazılan ve yılların emektar tiyatro oyuncusu Emin Olcay tarafından yönetilen 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' oyunu, büyük beğeni kazandı.



Kartal Hürriyet Kültür Merkezi'nde sahnelenen alaturka ve alafrangalık arasında sıkışıp kalmış sıradanlık kokan bir evde yaşananları anlatan oyun ilgiyle izlendi. Bayağılık, çokbilmişlik ve emeksiz kazanmanın egemen olduğu bir toplumda, kaybolan değerlere ayna tutan Fahrettin Bey'in çalışmayan kadınların bir arada olduğu eve gelmesiyle başlayan olaylar silsilesini anlatan oyunda yaşananlar, oyuncular tarafından trajikomik bir şekilde anlatıldı. Çalışan bir kadının ve bunlara ayna tutan bir adamın gözünde anlatılanların da yer aldığı güldürü öğelerinin de sık sık kullanıldığı 2 perdelik oyunun ardından Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, oyunculara çiçek takdim etti. - İSTANBUL