Düdüklüde Kıymalı Bamya

AMATÖR KARNAVAL OYUNCULARININ HAZIRLADIKLARI Memet Baydur'un "DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA" oyunu Tolga Yeter rejisiyle sahnede.

Düdüklüde Kıymalı Bamya

AMATÖR KARNAVAL OYUNCULARININ HAZIRLADIKLARI Memet Baydur'un "DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA" oyunu Tolga Yeter rejisiyle sahnede.


Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Tiyatro Karnaval

Mekan Adresi : Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 20

Başlangıç Saati : 23.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Düdüklüde Kıymalı Bamya

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Ortaklar, Tiyatro, Şişli, Hayır
3