Düdüklüde Kıymalı Bamya
AMATÖR KARNAVAL OYUNCULARININ HAZIRLADIKLARI Memet Baydur'un "DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA" oyunu Tolga Yeter rejisiyle sahnede.
AMATÖR KARNAVAL OYUNCULARININ HAZIRLADIKLARI Memet Baydur'un "DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA" oyunu Tolga Yeter rejisiyle sahnede.
Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Tiyatro Karnaval
Mekan Adresi : Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 20
Başlangıç Saati : 23.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Düdüklüde Kıymalı Bamya
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io