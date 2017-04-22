Dudu'nun Paylaşımı Beşiktaşlıları Heyecanlandırdı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Dudu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ı yakından takip etmeye başladığını gösterdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Lyon'a penaltılarla 7-6 elendiği mücadeleyi televizyonda izleyen Palmeiras'lı Dudu, Talisca'nın gollerinde yağtığı sevinç paylaşımları ile dikkat çekti.



Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkısı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyunucu, şartlarına bakıyoruz..." ifadelerini kullanmıştı.







(Goal)



Dudu kimdir?



Tam ismi: Eduardo Pereira Rodrigues



Doğum tarihi: 7 Oca 1992 - 25 yaşında



Doğduğu il: Goiania Brezilya



Boyu: 1,66 m



Uyruğu: Brezilya



Mevki: Forvet - Sol Kanat



Ayak: Sağ ayak



Güncel piyasa değeri: 5,50 milyon Euro