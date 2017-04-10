Dudley: Finansal Regülasyonlar Değiştirilebilir
Dudley, bazı kuralların finansal hizmetler sektörü üzerinde yarattığı yükü hafifletecek değişiklikler yapılmasına açık olduğunu ifade etti.
Dudley, bazı kuralların finansal hizmetler sektörü üzerinde yarattığı yükü hafifletecek değişiklikler yapılmasına açık olduğunu ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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