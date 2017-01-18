Düden Katlı Kavşak'taki Çalışmalar Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent ulaşımına büyük rahatlık getirecek Düden Katlı Kavşak Projesi hızla ilerliyor. Yeşilırmak Caddesi'ndeki tünel kazı çalışmalarında 23 metre derinliğe inildi.



Kızılırmak-Yeşilırmak caddelerine ulaşımı Gazi Bulvarı'nın altından tünel geçişiyle sağlayacak Düden Katlı Kavşak Projesi'nde hummalı çalışma sürüyor. Kepez Belediyesi önünde devam eden projede ekipler gece gündüz çalışıyor. Yeşilırmak-Sakarya kavşaklarının kesişiminde yoğunlaşan kazı çalışmalarında 23 metre derinliğe inildi. Yetkililer, tünel betonarme çalışmalarının da hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.



Deplase hatları tamamlandı



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, projeye ilk kazmanın vurulduğu nokta olan Yeşilırmak Caddesi'nin doğu ve batı yakasındaki menfez çalışmaları kapsamında 800'lük atık ve içme suyu hatlarının deplasesi tamamladı. Ekipler, Yeşilırmak Caddesi, Sakarya Bulvarı ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nin kesiştiği orta kavşakta tünel çalışmalarına devam ediyor.



Bin 600 metrelik yer altı tüneli



45 milyon lira yatırım bedelli proje ile Mevlana Kavşağı'ndan gelip Varsak'a doğru giden araçlar Gazi Bulvarı'na gelmeden batarak, Kepez Belediyesi'nin önü de dahil Sakarya Bulvarı'na kadar bin 600 metre uzunluğundaki yeraltı tünelinden geçecek. İster Sakarya Bulvarı'na doğru, ister Varsak istikametine doğru yeraltından çıkış yapılacak. Düden Kavşağı üç katlı hale gelecek. - ANTALYA