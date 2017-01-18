Düden Katlı Kavşağı Çalışmaları Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince yürütülen Düden Katlı Kavşak Projesi'nde tünel kazı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak ve Yeşilırmak caddelerine ulaşımı Gazi Bulvarı'nın altından tünel geçişiyle sağlayacak Düden Katlı Kavşak Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.



Büyükşehir belediyesinin fen işleri ekiplerince yürütülen tünel kazısı çalışmasında 23 metre derinliğe inildi. Proje kapsamında Yeşilırmak Caddesi'nin doğu ve batı yakasındaki menfez çalışmalarında da 800'lük atık ve içme suyu hatlarının deplasesi tamamlandı.



Yaklaşık 45 milyon lira yatırım bedelli projeyle Mevlana Kavşağı'ndan gelip Varsak'a giden araçlar, Gazi Bulvarı'na gelmeden tünele girerek bin 600 metre yer altından seyahatle Sakarya Bulvarı'na çıkabilecek. Proje ile Düden Kavşağı üç katlı hale gelecek.