Dubai Turizm Fuarı'nda Antalya Çıkarması
Orta Doğu ve Körfez ülkeleri pazarında en büyük buluşmalarından biri olan Arabian Travel Market (ATM) Fuarı'nda açılan Antalya standı, Arap turizmcilerden büyük ilgi gördü.
Orta Doğu ve Körfez ülkeleri pazarında en büyük buluşmalarından biri olan Arabian Travel Market (ATM) Fuarı'nda açılan Antalya standı, Arap turizmcilerden büyük ilgi gördü.
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, seyahat endüstrisinin Orta Doğu ve Körfez ülkeleri pazarında en büyük buluşmalarından biri olan Arabian Travel Market (ATM) Fuarı, Dubai'de 24 Nisan'da kapılarını açtı.
Dubai ATM Turizm Fuarı'na bu yıl 150 ülkeden 2 bin 800 firma ve turizm profesyoneli katıldı. 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı 750 metrekare stant alanı aldı.
Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu himayesinde Antalyalı turizmciler de fuara adeta çıkarma yaptı.
Destinasyon tanıtımına ağırlık verilen Antalya standında Arap pazarına açılmaya çalışan konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri yer aldı.
Dubai Turizm Fuarı'nın ilk gününde Antalya standı Arap turizm profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.
Geçen yıllarda Antalya Valiliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde Antalya'da düzenlenen Körfez ülkeleri pazarına yönelik çalışmalar, Dubai Turizm Fuarı'nda Antalya'ya ilgiyi artırdı.
Fuarın ilk gününde yüzlerce Arap turizm profesyoneli Antalya standını ziyaret ederek katılımcılardan bilgi aldı.
BAKA'nın geçtiğimiz yıllarda Antalya'ya getirdiği Arap seyahat bloggerları ve sosyal medya fenomenleri Antalya standını ziyaret ederek Antalya'nın Arap pazarında nasıl daha çok tanıtılabileceği konusunda görüşlerini ifade etti.
Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Rashid Al Maktoum da Antalya standını ziyaret ederek stant alanında bulunan görevlileri selamladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Onur Ak, Abu Dabi Büyükelçisi Can Di·zdar, Dubai Kültür ve Tanıtma Müşaviri Salih Özer ilk gün Antalya standının konuğu oldu.
Dubai Turizm Fuarı, 28 Nisan'da sona erecek.