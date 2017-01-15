Dubai'de Ödül Alan Nurgül Yeşilçay, Sultanlar Gibi Ağırlandı

Dubai'de düzenlenen Uluslarası Arap Festivali Ödülleri'nde (DIAFA), bu yıl 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Nurgül Yeşilçay, 9 Ocak günü ödülü teslim aldı. Dubai'de iki gün geçiren ünlü oyuncu, krallar dairesinde ağırlandı.

GECELİĞİ 100 BİN TL, ARAPLAR TAHSİS ETTİ

Dubai Palm Atlantis Hotel'de konaklayan Nurgül Yeşilçay'a tesisin en pahalı odası 'Kraliyet Köprü Suiti' tahsis edildi. 3 yatak odası, 1 salon, 2 teraslı, özel uşaklı, 1000 metrekare suitin gecelik fiyatı 100 bin TL. Festival komitesi Dubai'de 2 gece kalan Nurgül Yeşilçay için 200 bin TL ödedi.

YEŞİL ELBİSEYLE DAMGA VURDU

9 Ocak günü gerçekleşen törende yeşil elbisesiyle Arap basınının ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay, teşekkür konuşmasında, "İlk kez Dubai'ye geliyorum. Gördüğüm ilgiden, Arap fanlarımla buluşmaktan çok mutluyum. Arap dünyasının önemli isimleriyle aynı kategoride yarışmaktan ve sonuç olarak bu ödülü almaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.