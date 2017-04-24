Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı Başladı

Ortadoğu'nun en büyük turizm fuarı olan "Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı" 2 bin 800 firmanın katılımı ile Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai kentinde başladı.



Türkiye'nin bayrak taşıyan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) ve diğer birçok firmanın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı'nda 750 metre kareye kurduğu stant ile 27 Nisan'a kadar ziyaretçilere Türkiyeyi tanıtacak.



Fuar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Dubai Turizm Ataşesi Salih Özer, 2020 yılına kadar Dünya'da Müslüman turist sayısının 160 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi. Özer, Türkiye olarak bu büyük potansiyeli ülkeye yönlendirme çabasında olduklarını, ülkeye gelecek turist sayısının arttırılması konusunda çaba harcadıklarını belirtti.



Müslüman dünyasının 1 milyar 600 milyon civarında olmasına rağmen "helal turizm" konseptinde çalışan turizm işletme sayısının çok az olduğunu dile getiren Özer, gittikçe artan talep ve ihtiyaca cevap verilmesi için Türkiye ve BAE'nin "helal turizm" sektörünün geleceği için köprü görevi üstlenebileceğini kaydetti.



Giderek artan katılımcı ve etkili gücü ile sektörün önemli etkinliği olan ve geçen yıl 2 bin 700 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen "Dubai Arabian Travel Market" fuarını, 39 bin kişi ziyaret etmişti.



Bu yıl 150 ülkeden 2 bin 800 firmanın katıldığı ve 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara, Türkiye'den yaklaşık 100 firma katılıyor. Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı, 27 Nisan'a kadar Dubai Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaretçileri ağırlayacak.