Ortadoğu'nun en büyük turizm fuarı olan "Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Kuveyt'ten ülkemize 300 bin turistin geldiğini, turist sayısını hızla artırmayı hedeflediklerini söyledi.



BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen fuar hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Arısoy, turizm sektörünün büyük ilgi gösterdiği fuara Türkiye'den güçlü bir ekip ile katılım sağladıklarını belirtti.



BAE ile ortak kültürel değerlerimiz ile inançlarımızın bulunduğunu ve bunun çok önemli avantajları olduğunu dile getiren Arısoy, turizm ilişkilerinin iki ülke arasındaki ilişkilerimizin gelişmesi ve iş birliğimizin derinleşmesi için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.



Dubai turizm otoritesi ile görüştüğünü, görüşmenin ise son derece olumlu gerçekleştiğini ifade eden Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:



"Onlar da bizim buraya üst düzey katılım sağlamamızdan son derece memnunlar. Her geçen gün bölgede ülkemize olan ilgi alaka artıyor. Ülkemiz, bu bölgede merak edilen, en çok ziyaret edilmek istenen ülkeler arasında yer alıyor. Sektör olarak bu fuarda bu yılın rezervasyonlarında artış bekliyoruz ve ticaret borsası gibi bir işlevselliği olan bu organizasyonda sektör temsilcileri ile profesyoneller arasında fiyat anlaşması ve anlaşmalar gerçekleştiriliyor. Sektör temsilcilerinin bulunduğu bu fuarda anlaşmaların imzalanmasını umut ediyoruz."



BAE'nin Dubai kentinde 2 bin 800 firmanın katılımıyla başlayan "Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı 27 Nisan'a kadar devam edecek. Fuara bu yıl 150 ülkeden firma ve sektör temsilcisi katılıyor. Türkiye'den de 100'e yakın firmanın katıldığı fuarda, Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı 750 metrekarelik stantla temsil ediliyor.