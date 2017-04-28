Duayen Konsolosa Onur Plaketi

Fahri Konsoloslar Derneği İzmir şubesi tarafından İzmir Hilton Oteli Turgut Reis Salonu'nda organize edilen toplantıda İzmirli Fahri Konsoloslar hazır bulundu. Bu anlamlı etkinliğin en özel konuğu da İzmir Valisi Erol Ayyıldız oldu.

Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı, Ürdün Fahri Konsolosu Ömer Kaplan'ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Thomas Gerlach'ın Hoşgeldiniz konuşmasının ardından söz alan İzmir Valisi Erol Ayyıldız yaptığı konuşmada "değerli büyüğümüz sayın Turgut Koyuncuoğlu'nu onurlandıran İzmir insanda alışkanlık yapar. Bu güne kadar Türkiye ve İzmir için yapmış olduğu hizmetler için Turgut Bey'e teşekkür ediyor ve hayatının geri kalanında mutluluklar diliyorum. Fahri konsoloslar kendi alanlarında çok önemli olan kişilerdir, ben sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 10 Haziran 2016 tarihinde göreve başladığımdan beri İzmir'de olmak, İzmirliler ile bir arada beni son derece mutlu ediyor. Bundan sonra da sizlerle sık sık bir arada olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Turgut Koyuncuoğlu'na plaketi takdim edildi. Plaketi alırken heyecanı ve gururu bir arada yaşayan Turgut Koyuncuoğlu; beni bu şekilde güzel uğurladığınız için ve nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum, hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.