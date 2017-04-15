Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, 2007 yılı Burhan Felek Takdir Belgesi Sahibi, duayen gazeteci Selma Tükel son yolculuğuna uğurlandı.



86 yaşında vefat eden Selma Tükel için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Tükel'in cenazesi öğle namazına mütekip kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.



- İstanbul