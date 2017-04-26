Dü Tiyatrasi Tiyatro Kulübü İzmir'de
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tiyatrasi Tiyatro Kulübü İzmir’de Menemen Belediyesinin düzenlediği “9. İnadına Tiyatro Festivali”ne katıldı.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tiyatrasi Tiyatro Kulübü İzmir'de Menemen Belediyesinin düzenlediği "9. İnadına Tiyatro Festivali"ne katıldı.
Kulüp üyeleri üç gün süren etkinliklerde reji, deneysel tiyatro, dramatik estetiğin temelleri atölyelerine katılarak, Tamer Levent, Mehmet Özgür, Uğur Polat, Cihat Tamer, Yılmaz Arıkan, Faik Ertener, Nazif Uslu ve Rasim Aşın ile fikir alışverişinde bulundu. Festivalin son gününde Murat Fidan'ın yönettiği "Sanatı Kurtaran Adam" adlı oyun sahnelendi. Oyunu izlemek için çevre illerden, Menemen'den ve İzmir'den gelen Diyarbakırlı gurbetçiler, oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çektirdi. - DİYARBAKIR