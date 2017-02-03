Dü'ne "Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü" Açılacak

Düzce Üniversitesinde (DÜ) Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü adı altında Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programı açılmasına Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) onay çıktığı bildirildi.



DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin merkezinde yer alan ve ağır kayıplara uğrayan Kaynaşlı ilçesinde, Acil Durum ve Afet Yönetimi programıyla afet tecrübesinin akademik düzeyde paylaşacağı belirtildi.



Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü adı altında açılacak programın, devlet üniversiteleri arasında, örgün eğitimde ve Sağlık Meslek Yüksekokulları dışında açılan ilk ön lisans programı olma özelliğini taşıdığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gerekli şartlar sağlandığında Acil Durum ve Afet Yönetimi programının, 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alması planlanıyor. YÖK tarafından açılması uygun bulunan Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programından Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri unvanıyla mezun olacak öğrenciler, ülkemizde ve bölgede acil durum ya da afet yönetiminde etkin görev alabilecek teknik bilgiye ve uygulama deneyimine sahip ara eleman niteliği taşıyacak."