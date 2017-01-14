Dü ile Sgk Arasında "Global Bütçe" Protokolü Yenilendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında Global Bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan üniversite hastanesinde vatandaşlara daha sağlıklı ve iyi hizmet vermesi için yapılan protokol yenilendi.



Dicle Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında gerçekleştirilen ve hastanelerinin daha sağlıklı hizmet vermesinde önemli rolü olan Global Bütçe görüşmeleri sonuçlandı.



Protokol, Ankara'da SGK Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül tarafından imzalandı.



2017 yılı için planlanan program doğrultusunda önceki yıllara göre bütçede artış sağlanarak protokol yenilendi.



Bu anlaşmanın Dicle Üniversitesi ve bölge halkı için sağlık hizmetlerindeki gelişmelere katkı sağlayacağını ifade eden Rektör Gül, anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.