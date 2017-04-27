Dü Halk Oyunları Ekibi Türkiye Finaline Katılmaya Hak Kazandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk Oyunları ekibi, 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen Üniversitelerarası Halk Oyunları Halaylar Bölge Yarışması'nda "Stilize" dalda birinci oldu.



Bu sonuçla 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Geçen yıl Antalya'da yapılan yarışmada Geleneksel Dal Türkiye birincisi olan Dicle Üniversitesi Halk Oyunları ekibi Pazar günü yapılacak olan Artistik Dal Türkiye Finaline doğrudan katılacak. Derece beklediklerini söyleyen Dicle Üniversitesi Halk Oyunları Antrenörü Yrd. Doç. Mustafa Şahin, ekibin moralinin çok yüksek olduğunu, günlük rutin sahne ve kondisyon çalışmalarıyla final günlerini beklediklerini söyledi. Dicle Üniversitesi Halk Oyunları ekibine her iki kategoride de başarılar diledi. - DİYARBAKIR