Dü Futbol Takımı Grubunda Birinci Oldu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Futbol Takımı, Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Futbol 1. Lig müsabakalarında grup birincisi oldu.



DÜ Futbol Takımı, 2-8 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Futbol 1. Lig müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı. 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen turnuvada DÜ, kendi grubunda birinci oldu. DÜ Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ender Özbek, turnuvada DÜ'yü iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. Takımlarının kalitesini bir kez daha ispatladığına dikkat çeken Özbek, bu tür başarılarla kalıcı olacaklarını dile getirdi. Özbek, bu turnuvada kendilerinden desteği esirgemeyen başta DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül olmak üzere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Getiren ve emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR