Dü "Ekmeğini İsraf Etme" Başlıklı Karikatür ve Slogan Yarışması Düzenliyor

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Düzce'de başlatılan Ekmek İsrafını Önleme Projesi kapsamında "Ekmeğini İsraf Etme" başlıklı karikatür ve slogan yarışması düzenliyor.



Düzce Üniversitesi öğrencileri için düzenlenecek yarışmada, hazırlanan karikatür ve sloganların özgün olması ve daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış olması yarışma şartları arasında yer alıyor.



Düzce Üniversitesi öğrencileri, son teslim tarihi 24 Nisan 2017 olan yarışmaya, elektronik posta ile veya şahsi olarak başvurabilecek. Elektronik posta ile başvuruda bulunmak isteyenler, başvurularını saglikkultur@duzce.edu.tr internet adresine gönderebilecek, şahsi olarak başvurmak isteyenler ise, Rektörlük binasındaki Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na hazırladıkları yarışma çıktılarını teslim edebilecek.



Sonuçların 02 Mayıs 2017 tarihinde açıklanacağı yarışma için 04 Mayıs 2017 tarihinde ödül töreni düzenlenecek. Yarışma sonucu karikatür veya slogan kategorisinde birinci olana 1000 TL, ikinci olana 750 TL, üçüncü olana 500 TL ödül verilecek. İki ayrı kategorideki Jüri Özel Ödülünü kazanacak öğrenciler ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için yemek bursu ödülünün sahibi olacak. - DÜZCE