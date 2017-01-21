Dü'de "Hayatın Provası Yoktur" Etkinliği

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından "Hayatın Provası Yoktur" konulu etkinlik düzenlendi.



DÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, hayatın provası olmadığını ve hayatın bir kere yaşanıp bittiğini söyledi.



Rektör Prof. Dr. Gül, "Bir başka yönüyle aslında bu hayatın bir provası var. Hepimiz anne rahmindeyken bu provayı yaptık sonra bu dünyaya geldik. Bu hayat önümüzdeki hayatın bir provasıdır. Hepimiz hayatı tanımaya çalışıyoruz. Ama hayat hakkında kesin birşey söyleyemiyoruz. Hayat çok hızlı ve koşarak geçiyor." diye konuştu.



Bu etkinliği doktor, hemşire ve hastane görevlilerinin, hastalar ile sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağlamak için düzenlediklerini söyleyen DÜ Hastaneleri Başhekimi Gökhan Kırbaş, "Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Düzgün davranmak, karşındaki insana ölçülü bir şeyler vermek sevgi ve muhabbet oluşturmak önemlidir. İnsanlar arasındaki ilişkinin seviyeli ve gönül bağı olması gerekiyor. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer tüm çalışanlarımızın, tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşlarla sağlıklı ve gönül dili ile bir iletişim kurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İnsanlar arasındaki iletişim yöntemlerinin önemini anlatan Tiyatro Sanatçısı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Hakan Bozkurt, insanlar arasındaki iletişimin sağlıklı olmasının insanın ömrünü etkilediğini söyledi.