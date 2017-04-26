Dü'de 'Çocuk Cinsel İstismarı' Konferansı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Edebiyat Fakültesi Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler kapsamında, "Çocuk Cinsel İstismarı" adlı konferans düzenledi.



İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan DÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnan Keser, konuyla ilgili konferansta detaylı bilgiler aktardı. Program sonunda Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya, Doç. Dr. İnan KESER'e yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - DİYARBAKIR