Dü'de 'Ameliyathane Hemşireliği' Kursu Başladı

Dicle Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde kurulan Sertifikasyon Birimi ilk eğitim programına ameliyathane hemşireleri için açtığı eğitim ve sertifikasyon kursu ile başladı.



Hastaneler Başhekimliğince, hastanelerinde sağlık alanında nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik Sağlık Bakanlığı eğitim yönetmenliğine uygun sertifikalı eğitim programlarının yürütülmesi ve bu eğitim programlarını hayata geçirme, sertifika yenileme, denklik ve tescil işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Hastane bünyesinde Sertifikasyon Birimi kuruldu. Türkiye genelinde 6 sağlık kurumuna sağlık yetkisinin verilmesiyle harekete geçen Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı yetkisini almak için gerekli yazışmalara başladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Türkiye'de örnek olarak gösterilen ve 3. basamak standartlarında hizmet veren Dicle Üniversitesi Acil Travmatoloji Hastanesine Acil Bakım ve Sertifikasyon Programı yetkisi verildi



Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek



Acil Travmatoloji Hastanesine Acil Bakım ve Sertifikasyon Programı yetkisinin alınması ile eğitim programını hayata geçiren Sertifikasyon Birimi ilk eğitim programına 2-31 Ocak 2017 tarihler arasında yapılacak olan ameliyathane hemşireleri kursu ile başladı. Sertifikasyon programı çerçevesinde açılan kursa katılan kursiyerlere kurs sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. - DİYARBAKIR