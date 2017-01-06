Dü'de 24 Yıl Sonra Bir İlk

Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde 1993 yılında inşa edilerek hizmete sunulduğu günden beri ziyaretçi ve bekleme salonu bulunmayan rektörlük binasında ziyaretçi salonu hizmete açıldı.



DÜ Rektörlük binasında bugüne kadar işi olan personel ya da vatandaşlar, ziyaretleri sırasında koridorlarda ya da dışarıda vakit geçirerek, görüşme saatlerini bekliyordu. Bu durum, ziyaretçilere sıkıntıya soktuğu gibi, rektörlüğün imajına da zarar veriyordu. Rektörlüğü seçilmesinin ardından harekete geçen Prof. Dr. Talip Gül ve ekibi, bu sorunu ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Rektörlük binasına misafirlerin çay ve kahve içerek beklemelerine imkan veren ziyaretçi salonu yapıldı. Üniversite misafirlerinin burada danışman hizmetinden de faydalanacağı öğrenildi.



Ziyaretçi salonunun ilk misafirleri, daha önce soğuk-sıcak demeden dışarıda beklediklerini ve bu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, gördükleri hizmetten memnuniyet duyduklarını ve üniversite yönetimine teşekkür ettiklerini belirttiler. - DİYARBAKIR