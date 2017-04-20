Dü, Adanalı Öğrencilerin Yüreğini Fethetti

Dicle Üniversitesi (DÜ), Adana'da düzenlenen "Tercih Günleri"nde öğrencilerin yüreğini fethetti.



Etkinlikte, DÜ'yü güler yüzle karşılayan Adanalı öğrenciler, fuarda üniversiteyi görmekten büyük keyif aldıklarını belirtti. Öğrenciler, DÜ Temsilcisi Faysal Özdemir'den tercih edecekleri meslekler hakkında detaylı bilgiler alarak, kendileri için en uygun mesleği detaylıca analiz etti. Öğrenciler DÜ'yü tercih edeceklerini ve kesinlikle kazanma azminde olduklarını dile getirdi. Etkinliği, 10 bin kişinin gezmesi hedefleniyor. - DİYARBAKIR