Dtso Tarafından 1. Tarım ve Hayvancılık Zirvesi Gerçekleştirildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından 8. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı kapsamında 1. Tarım ve Hayvancılık Zirvesi gerçekleştirildi.



Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen zirveye, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, akademisyenler, sektör temsilcileri, çiftçiler ve ilgili bölümlerin üniversite öğrencileri katılımda bulundu. Açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Ahmet Sayar, iki yıl aradan sonra yeniden tarım fuarı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, bu iki yıl süresince de fuara dair çalışmalarını sürdürerek fuar ve kongre merkezinin modernizasyonunu tamamladıklarını belirtti.



"Fuar alanın modernizasyonunu tamamladık"



Özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalardan gelen geribildirimleri değerlendirerek yarı kapalı sergi alanı oluşturduklarını ve fuar alanın fiziki altyapısını iyileştirdiklerini söyleyen Sayar, bu hazırlıkları tamamlayarak coşkulu bir şekilde fuar açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Yurt dışından birçok katılımcıyı ağırladıklarını da belirten Sayar, "Fuara katılan firma sayısında yüzde 20 artış oldu. Bunun yanında Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerden de ziyaretçilerin bu fuara katılımda bulunmaları bizleri mutlu etti" dedi.



"Hedef tarımsal kalkınmayı hızlandırmak"



Diyarbakır'ın Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Sayar, tarımın kentin ekonomisine ve istihdamına da önemli katkıları olduğunu belirtti. GAP projesi kapsamında Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte tarımdan gelen sanayi girdisinin ve verimliliğin artacağını da sözlerine ekleyen Sayar, ilk kez böyle bir zirve gerçekleştirdiklerini söyledi. Sayar, amaçlarının sektörel yeniliklerin, ilgili firma yetkilileri ve çiftçilerle paylaşılması olduğunu belirterek, destek olan ve katkı sağlayan bütün kurumlara teşekkürlerini iletti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise yapmış olduğu konuşmada, tarımın dünyanın en eski uğraşısı olduğunu söyleyerek Dicle Havzası'nın da bu uğraşıya bin yıllardır ev sahipliği yaptığını söyledi. Tarımsal üretimi ve gelişimi son derece önemsediklerini belirten Tunç bu bağlamda Diyarbakır'a vermiş oldukları tarımsal desteği 5 buçuk katına çıkarttıklarını söyledi.



Açılış konuşmalarının ardından tarım ekonomisi, teknolojik gelişmeler ve sektördeki değişimler, tarım ve hayvancılık sektöründe bölgesel politikalar, kaynakların doğru planlanması, tarımsal örgütlenmeler, küçük üreticilerin örgütlenmesi gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenlerin ve tarımla ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, katılımcılara detaylı bilgi verilerek, interaktif şekilde sunumlar yapıldı. - DİYARBAKIR